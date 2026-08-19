Сибига назвал ключевые приоритеты внешней политики Украины

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига перечислил ключевые приоритеты дальнейшего развития украинской внешней политики.

Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной Раде в среду, 19 августа, во время голосования по вопросу о его повторном назначении на должность министра иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что МИД берет курс на "максимальную прагматизацию и экономизацию внешней политики". По его словам, чтобы завершить войну, нужна сила на поле боя и за столом переговоров.

"Здесь дипломатия выходит на передний план. Привлечение США, активная роль Европы, давление на Москву и укрепление Украины: новые пакеты военной поддержки, пакет сдерживания, наращивание оборонного потенциала", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул приоритетность вступления Украины в Европейский Союз.

"Цель – открыть все кластеры как можно быстрее. Работаем с соседями, ключевыми столицами, Брюсселем и другими кандидатами. Прагматичное добрососедство. Правильная прагматика перевесит любые эмоции", – подчеркнул Сибига.

Также он отметил, что интеграция Украины в НАТО – это неизменный приоритет, который переходит "в практическую плоскость".

Сибига обратил внимание и на приоритетность продовольственного экспорта в Черном море, а также на сохранение связей и идентичности украинцев, выехавших из страны.

Накануне сообщалось, что в правительственной программе, внесенной на рассмотрение Верховной Рады, ставлена цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в течение 2026–2027 годов и обеспечить готовность к их закрытию в течение 2027 года.

Также в программе правительство Украины определило укрепление политического и практического партнерства с НАТО одной из операционных целей на 2026–2027 годы.