В Естонії на кордоні з РФ затримали жінку з підсанкційною сковорідкою

В Естонії на митному пункті Нарва співробітники перевірили 39-річну громадянку Фінляндії, що прямувала до Росії, і в багажі якої знайшли підсанкційні товари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інцидент стався ще 11 серпня, проте естонські прикордонники поінформували про нього лише зараз.

Жінка не стала нічого декларували, проте у її багажі митники виявили нову алюмінієву сковорідку, вивезення якої до Росії заборонено санкціями. Жінка заявила, що хотіла відвезти її як подарунок і не знала про обмеження.

Потім у її сумочці знайшли порожню коробку від ювелірного виробу з сертифікатом автентичності. На запитання про місцезнаходження прикраси жінка спочатку сказала, що її друзі купили браслет і попросили її доставити до Росії лише упаковку. Однак перед додатковим оглядом вона зізналася, що сам браслет знаходиться на великому пальці її ноги.

Йшлося про браслет Messika Paris вартістю близько 1500 євро. Він належить до категорії предметів розкоші, вивезення яких до Росії також заборонено санкціями.

Жінці призначили штраф у розмірі 560 євро. Разом із товарами вона повернулася до Естонії.

Нагадаємо, у лютому естонські правоохоронні органи порушили кримінальну справу стосовно громадянина Естонії, який намагався перевезти через кордон 170 матрьошок.

Повідомляли також, що естонські прикордонники відмовилися впускати в країну громадянина Німеччини, який віз із собою два календарі з зображенням господаря Кремля Владіміра Путіна.