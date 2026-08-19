В Эстонии на границе с РФ задержали женщину с подсанкционной сковородой

В Эстонии на таможенном посту Нарва сотрудники проверили 39-летнюю гражданку Финляндии, которая направлялась в Россию, и в багаже которой обнаружили подсанкционные товары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Инцидент произошел еще 11 августа, однако эстонские пограничники сообщили о нем только сейчас.

Женщина ничего не задекларировала, однако в ее багаже таможенники обнаружили новую алюминиевую сковороду, вывоз которой в Россию запрещен санкциями. Женщина заявила, что хотела отвезти её в качестве подарка и не знала об ограничениях.

Затем в её сумочке нашли пустую коробку от ювелирного изделия с сертификатом подлинности. На вопрос о местонахождении украшения женщина сначала ответила, что её друзья купили браслет и попросили её доставить в Россию только упаковку. Однако перед дополнительным досмотром она призналась, что сам браслет находится на большом пальце её ноги.

Речь шла о браслете Messika Paris стоимостью около 1500 евро. Он относится к категории предметов роскоши, вывоз которых в Россию также запрещён санкциями.

Женщине назначили штраф в размере 560 евро. Вместе с товарами она вернулась в Эстонию.

Напомним, в феврале эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который пытался перевезти через границу 170 матрешек.

Сообщалось также, что эстонские пограничники отказались впускать в страну гражданина Германии, который вез с собой два календаря с изображением хозяина Кремля Владимира Путина.