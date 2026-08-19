В Германии заявили об аресте в Хорватии второго украинца по делу о подрыве "Северных потоков"

Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины Владимира Журавлева в связи с делом о подрыве "Северных потоков".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении прокуратуры от 19 августа.

Согласно заявлению, на основании немецкого ордера в Хорватии задержали гражданина Украины, которого в документе упоминают как Vladimir Z., в связи с делом о подрыве газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлёве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года, считая его членом украинской диверсионной группы, которая якобы с яхты заложила взрывчатку под ветвями российского газопровода.

"Он был задержан в городе Пула (Хорватия) местным управлением полиции под координацией Главного управления полиции Загреба. В отношении обвиняемого имеются серьезные подозрения в соучастии в организации взрыва, совершении антиконституционного акта диверсии и разрушении сооружений", – отмечается в сообщении.

"Обвиняемый предстанет перед следственным судьей Федерального верховного суда после экстрадиции из Хорватии", – добавляют в заключение.

Напомним, Журавлёва уже задерживали в Польше, однако польский суд не согласился выдать его немецкой стороне и отменил временный арест. Ключевые высокопоставленные чиновники Польши приветствовали это решение.

В Германии уже находится под стражей еще один фигурант дела, украинец Сергей Кузнецов, которого задержали во время отпуска в Италии прошлым летом.

В конце июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальное сообщение о предъявлении ему обвинений; в нём отмечается, что он и другие участники группы действовали как украинские военнослужащие.