Армія Швеції вперше в своїй історії отримає ударні дрони

Збройні сили Швеції вперше у своїй історії будуть оснащені ударними дронами: Шведське управління оборонного матеріального забезпечення закуповує безпілотники на суму 350 мільйонів крон, поставка яких відбудеться наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Раніше на озброєнні шведської армії були безпілотники, здатні вести розвідку та спостереження. Тепер же вперше будуть закуплені ударні дрони з метою знищення ворожих цілей.

Начальник Школи наземних бойових дій Леннарт Відерстрьом зазначив, що це замовлення можна розглядати як перший крок: у майбутньому дрони замовлятимуться у кількох різних постачальників.

За його словами, це рішення було обумовлене українським досвідом.

"Безумовно. Усі армії світу витягують уроки з поточних воєн, і війна в Україні, звісно ж, перебуває в центрі нашої пильної уваги", – додав Відерстрьом.

Повідомляли, що Нідерланди мають намір значно посилити свою армію з допомогою дронів.

А Латвія хоче до кінця року досягти українського рівня у захисті від дронів.