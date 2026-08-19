Армия Швеции впервые в своей истории получит ударные дроны

Вооруженные силы Швеции впервые в своей истории будут оснащены ударными дронами: Шведское управление оборонного материального обеспечения закупает беспилотники на сумму 350 миллионов крон, поставка которых состоится в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Ранее на вооружении шведской армии были беспилотники, способные вести разведку и наблюдение. Теперь же впервые будут закуплены ударные дроны с целью уничтожения вражеских целей.

Начальник Школы наземных боевых действий Леннарт Видерстрём отметил, что этот заказ можно рассматривать как первый шаг: в будущем дроны будут заказываться у нескольких разных поставщиков.

По его словам, это решение было обусловлено украинским опытом.

"Безусловно. Все армии мира извлекают уроки из текущих войн, и война в Украине, конечно же, находится в центре нашего пристального внимания", – добавил Видерстрём.

Сообщалось, что Нидерланды намерены значительно усилить свою армию с помощью дронов.

А Латвия хочет до конца года достичь украинского уровня в защите от дронов.