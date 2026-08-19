В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов, сфабрикованное режимом Орбана

Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV) прекратил уголовное производство в отношении украинских инкассаторов, задержанных по подозрению в отмывании денег, в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщил адвокат инкассаторов Ощадбанка Лорант Горват на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

"В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление (NAV) прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не было!", – написал Горват.

По словам адвоката, которые приводит HVG, NAV в своём решении о прекращении расследования пояснило, что происхождение якобы неизвестных наличных средств, золота и банкнот, указанных в протоколе и изъятых во время обыска, было выяснено: они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО "Ощадбанк".

Происхождение банкнот и драгоценных металлов, а также оплата их стоимости АО "Ощадбанк" были подтверждены Raiffeisen Bank International AG документально, отметил адвокат.

В решении о прекращении расследования также отмечалось, что информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили: имущество не является результатом преступления, его происхождение выяснено, и в данном деле не подозревалось совершение какого-либо другого преступления, кроме отмывания денег.

Напомним, что в марте венгерские силовики задержали в Венгрии два бронированных фургона по подозрению в отмывании денег, хотя официально, согласно накладным, они перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Заказчиком выступил украинский государственный "Ощадбанк", а отправителем – банк Raiffeisen в Вене.

Правительство Орбана предположило, что перевозка денег могла быть незаконной, что вызвало подозрения в отмывании денег, а некоторые политики партии "Фидес" даже утверждали, что целью перевозки было финансирование предвыборной кампании ныне правящей партии "Тиса".

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр анонсировал расследование в связи с действиями отдельных венгерских органов по задержанию украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка" в марте 2026 года.

Напомним, 6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые с момента задержания инкассаторов оставались в Венгрии.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Европейской правде" подчеркнул, что в этом деле важно не просто вернуть имущество, но и чтобы виновные понесли наказание.

Подробнее о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".