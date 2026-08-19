Португалия вводит запрет на ношение чадры

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал закон, инициированный ультраправыми силами, который запрещает скрывать лицо в общественных местах – эта мера широко расценивается как направленная против мусульманских женщин, носящих чадру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Окончательная редакция текста – которую местные СМИ называют "законом о бурке" по названию одежды, которую носят некоторые мусульманские женщины для покрытия тела и лица, – была принята парламентом в июле при поддержке правой правящей коалиции и ультраправых, тогда как левые партии проголосовали против.

Закон запрещает ношение одежды, предназначенной для сокрытия лица или препятствующей идентификации личности в общественных местах, а также любое принуждение, заставляющее человека закрывать лицо по причинам, связанным с полом, религией, возрастом или происхождением.

"Лицо следует считать центральным элементом человеческой идентичности и коммуникации", – говорится в заявлении Сегуру.

Правозащитники уже давно указывают на то, что такие запреты фактически ущемляют права женщин, диктуя им, как одеваться.

Сегуру признал, что этот вопрос является "очень деликатным с социальной и культурной точки зрения".

В Португалии нарушителям грозят штрафы в размере от 150 до 3 000 евро. Исключения предусмотрены по таким причинам, как медицинские, профессиональные, художественные или связанные с погодными условиями потребности, а также в местах отправления религиозных обрядов, дипломатических представительствах и на борту самолетов.

Недавно сообщалось, что во французском Гренобле спустя четыре года после споров вокруг разрешения, выданного бывшим мэром Эриком Пиоллем на ношение буркини в общественных бассейнах, административный суд вынес решение по существу дела, подтвердив приостановку действия этого положения, что уже было зафиксировано в рамках предварительного судебного разбирательства.

В июле прошлого года административный суд Ниццы приостановил действие постановления мэра города Мандельье-ла-Напуль, запрещавшего ношение одежды религиозного характера на пляжах.