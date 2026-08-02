Литва приобретет технологии для обнаружения туннелей нелегальных мигрантов

Литва приобретет технологии, которые помогут пограничникам более эффективно обнаруживать туннели, прокладываемые для нелегальной миграции в страну.

Об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, которого цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Кателинас рассказал об успешном испытании технологии обнаружения туннелей, приобретенной у поляков.

"На прошлой неделе мы опробовали заимствованную у поляков технологию, которая позволяет фиксировать попытки прокопания туннелей – она работает, она обнаружила тот единственный туннель, о котором было объявлено, поэтому мы приобретем эту технологию, и пограничники точно смогут ею пользоваться", – сообщил министр.

Он отметил, что в последнее время было выявлено "не одну десятку попыток" прокопать туннели через границу. По его словам, все туннели были уничтожены.

"Да, эта проблема существует, ведь сначала, когда ограждения ещё не было (нелегальные мигранты – ред.), пытались пройти прямо, потом появилось ограждение – пытались перелезть через него, затем появились другие меры, ну, а теперь уже пытаются проникнуть снизу. На каждое ограничение пытаются найти обход", – пояснил чиновник.

На этой неделе Государственная служба охраны границ Литвы (VSAT) сообщила, что в Лаздийском районе, вблизи села Пертако, с помощью анализа колебаний поверхности земли был обнаружен недокопанный подземный туннель. После проведения необходимых процедур его засыпали.

В конце июля еще одна группа нелегальных мигрантов была задержана на юге страны после того, как правоохранители обнаружили недокопанный туннель.

Командующий VSAT Рустамас Любаев заявил, что в последнее время фиксируется немало таких туннелей, но случаи, когда мигрантам удается незаметно попасть в Литву, являются единичными.

Соседная с Литвой Латвия вечером 31 июля закрыла границу с Беларусью, людей призвали использовать другие маршруты для возвращения в страну.

В этом году Латвия столкнулась с ростом нелегальной миграции из Беларуси. Почти 8 тысяч мигрантов пытались попасть в страну из Беларуси – это почти в девять раз больше, чем количество тех, кто пытался попасть в Литву.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что за недавним всплеском попыток нелегального пересечения границы с Беларусью в его страну стоит "высшее руководство российской мафии".

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что в случае сохранения нынешних масштабов вторичной нелегальной миграции из Латвии власти могут рассмотреть вопрос о временном возобновлении пограничного контроля.