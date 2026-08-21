CNN: новий авіаносець США можуть назвати ім'ям Трампа замість героя Перл-Гарбору

У США нібито обговорюють зміну запланованої назви нового авіаносця, який невдовзі надійде на озброєння: замість того, щоб назвати його на честь темношкірого героя Другої світової війни Доріса Міллера, корабель може отримати ім'я Дональда Трампа.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У флоті США нібито переглядають своє початкове рішення про те, що новий авіаносець класу "Форд", який ще на верфі, буде названий на честь темношкірого моряка Доріса Міллера, який відзначився героїзмом під час ударів Японії по Перл-Гарбору і став першим афроамериканцем, якого нагородили Військово-морським хрестом.

Рішення про те, щоб назвати авіаносець на його честь, анонсували у січні 2020 року у День Мартіна Лютера Кінга.

За словами двох джерел, цього року почалися розмови про те, щоб натомість назвати судно на честь президента Дональда Трампа – що стало б безпрецедентним кроком в історії США.

Ім’ям Міллера думають назвати інше судно флоту, а також подати його на Медаль Пошани, найвищу військову нагороду США.

Нащадки Міллера кажуть, що нічого не чули про плани перейменування.

У флоті відмовилися коментувати та переспрямували журналістів до пресслужби Пентагону, де своєю чергою сказали, що поки не мають оголошень з цього приводу.

На потенційне перейменування лишається небагато часу – назва судна має бути вже визначена до церемонії закладання кіля, що відбудеться наприкінці 2026 року і є урочистою публічною подією. Усе будівництво може тривати до 2034 року.

У липні 2026 року на честь Трампа перейменували аеропорт у Флориді, що стало першим випадком в історії США, коли летовище назвали на честь чинного президента.

Ім'я президента також додали до будівлі Інституту миру США, однак суди відхилили спробу прикріпити його до Центру імені Джона Ф. Кеннеді.

Трамп раніше запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому, для будівництва якої з його ініціативи знесли східне крило комплексу.