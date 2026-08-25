Глава Евросовета отправляется в турне по столицам для достижения соглашения по бюджету ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта во вторник начинает турне по европейским столицам в попытке достичь соглашения по семилетнему плану бюджета ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Кошта начнет свою трехнедельную поездку со Словакии во вторник, где встретится с премьер-министром Робертом Фицо. На этой неделе он также посетит Эстонию, Латвию, Литву и Чехию.

Его последней остановкой в сентябре станет Дублин, где он проведет беседу с Михалом Мартином, премьер-министром Ирландии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

"У нас, по сути, есть трилемма, о которой лидеры знают… между тремя осями: во-первых, размер бюджета, во-вторых, размер национальных взносов и, в-третьих, новые собственные ресурсы", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

"Он (Кошта. – Ред.) в основном будет находиться в режиме слушания", – добавил чиновник.

Кошта оказывает давление на лидеров, чтобы они согласились на новые собственные ресурсы – или новые налоги для финансирования ЕС – позиционируя консенсус как необходимое условие соглашения, которое, по его словам, необходимо заключить до 2027 года.

Чиновники ЕС опасаются, что ряд национальных выборов – в частности, во Франции, Польше и Италии – перегрузит политический календарь следующего года, затруднив заключение соглашения по бюджету в указанные сроки.

Поездка Кошты проходит на фоне резкой критики предложенного проекта бюджета на сумму 2 трлн евро со стороны более богатых стран ЕС, которые вносят наибольший вклад в общий бюджет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Ирландию этим летом требовал значительного сокращения общего объема бюджета. В четверг Мерц соберёт свою группу "единомышленников" на обед в Берлине, где, как ожидается, будут присутствовать, в частности, лидеры Австрии, Нидерландов и Дании.

Германия является крупнейшим отдельным вкладчиком в долгосрочный бюджет ЕС. Ожидается, что Ирландия предложит новый компромисс накануне встречи лидеров ЕС в середине октября.

Как писала "Европейская правда", в ходе своего турне по европейским столицам Кошта планирует обсудить, в частности, весь спектр "украинских вопросов", включая открытие переговорных кластеров и обеспечение украинской армии ракетами-перехватчиками для систем ПВО.

Как сообщалось, в бюджете на 2028–2034 годы Еврокомиссия планирует выделить на поддержку Украины 100 млрд евро, при этом требования по реформам сохранятся.

Кроме того, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.