Експрезидента Вірменії Кочаряна після затримання звинуватили в корупції і відвезли в лікарню

Другому президенту Вірменії, проросійському політику Роберту Кочаряну та його синові, бізнесмену Седраку Кочаряну, яких заарештували у вівторок вранці, висунуто офіційні звинувачення.

Про це повідомили вірменській службі "Радіо Свобода" в Антикорупційному комітеті Вірменії, пише "Європейська правда".

Речник комітету заявив, що Роберту Кочаряну висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем, відмиванні особливо великих сум грошей та отриманні особливо великого хабаря.

Седраку Кочаряну також висунуто звинувачення у відмиванні особливо великих сум грошей, а також у зловживанні службовими повноваженнями та сприянні в отриманні особливо великого хабаря.

У рамках цієї ж кримінальної справи було затримано ще чотирьох осіб, хоча влада не назвала їхніх імен.

Адвокат Кочаряна Александр Кучубаєв повідомив також, що Роберта Кочаряна доставили до лікарні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я у день арешту. "Роберт Кочарян нещодавно переніс медичне втручання, і лікарі визнали за необхідне провести додаткові обстеження", – повідомив "Радіо Свобода" його речник Баграт Мікоян.

Седрака Кочаряна доставляють до суду для проведення слухання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Антикорупційний комітет також поки що не повідомив, чи подаватиме він клопотання про попереднє ув’язнення щодо інших затриманих.

Згідно з версією слідства, Роберт Кочарян, "зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою домовленістю зі своїми близькими соратниками, під різними сфабрикованими приводами вилучив із державної власності низку цінних об’єктів, що мають суспільне та економічне значення, та придбав їх за цінами, що суттєво нижчі за ринкову вартість".

Антикорупційний комітет опублікував розгорнутий перелік об’єктів нерухомості, які, на думку слідчих, були незаконно передані та придбані.

Зокрема, у заяві згадуються розважальний центр Play City, компанія Fast Kart, ділянка землі площею 2 гектари у лівій частині комплексу "Каскад", будівля за адресою вул. Пароняна, 8, курорт "Капутак Севан", компанія Art Bild, ділянка площею 29 тисяч кв. м та будівля на ній площею 1 700 кв. м, клуб Orange Fitness, бізнес-центр Piazza Grande, компанія Toyota Yerevan та інші.

Також у рамках розслідування вивчаються перекази на загальну суму близько 144 млрд драмів, 309 млн доларів, 77 мільйонів євро та 18 мільйонів рублів, а також обставини придбання десятків об’єктів нерухомості у Вірменії та за кордоном.

"Триває процес накладення арешту на активи з метою запобігання їх можливому відчуженню", – повідомляє Антикорупційний комітет.

Від ранку вівторка правоохоронці проводять обшуки в резиденціях Кочарянів та в пов’язаних з ними компаніях. Роберта Кочаряна та його старшого сина рано вранці доставили до Антикорупційного комітету.

З ранку правоохоронці також проводять обшук у будинку молодшого сина другого президента, Левона Кочаряна. Він має депутатський імунітет, і згідно із законом, для його арешту необхідний дозвіл Національних зборів, клопотання про який подає генеральний прокурор.

Роберт Кочарян належить до проросійських політиків Вірменії. На останніх парламентських виборах він переконував підтримувати тісну дружбу з Росією.

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