Бывшего президента Армении Кочаряна после задержания обвинили в коррупции и доставили в больницу

Второму президенту Армении, пророссийскому политику Роберту Кочаряну и его сыну, бизнесмену Седраку Кочаряну, которых арестовали во вторник утром, предъявлены официальные обвинения.

Об этом сообщили армянской службе "Радио Свобода" в Антикоррупционном комитете Армении, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь комитета заявил, что Роберту Кочаряну предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, отмывании особо крупных сумм денег и получении особо крупной взятки.

Седраку Кочаряну также предъявлены обвинения в отмывании особо крупных сумм денег, а также в злоупотреблении служебными полномочиями и содействии в получении особо крупной взятки.

В рамках этого же уголовного дела были задержаны еще четыре человека, хотя власти не назвали их имен.

Адвокат Кочаряна Александр Кучубаев сообщил также, что Роберта Кочаряна доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья в день ареста. "Роберт Кочарян недавно перенес хирургическое вмешательство, и врачи сочли необходимым провести дополнительные обследования", – сообщил "Радио Свобода" его пресс-секретарь Баграт Микоян.

Седрака Кочаряна доставляют в суд для проведения слушания по вопросу о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Антикоррупционный комитет также пока не сообщил, будет ли он подавать ходатайство о предварительном заключении в отношении других задержанных.

Согласно версии следствия, Роберт Кочарян, "злоупотребляя своим служебным положением, по предварительной договоренности со своими близкими соратниками, под различными сфабрикованными предлогом изъял из государственной собственности ряд ценных объектов, имеющих общественное и экономическое значение, и приобрел их по ценам, существенно ниже рыночной стоимости".

Антикоррупционный комитет опубликовал подробный перечень объектов недвижимости, которые, по мнению следователей, были незаконно переданы и приобретены.

В частности, в заявлении упоминаются развлекательный центр Play City, компания Fast Kart, участок земли площадью 2 гектара в левой части комплекса "Каскад", здание по адресу ул. Пароняна, 8, курорт "Капутак Севан", компания Art Bild, участок площадью 29 тысяч кв. м и здание на нем площадью 1 700 кв. м, клуб Orange Fitness, бизнес-центр Piazza Grande, компания Toyota Yerevan и другие.

Также в рамках расследования изучаются переводы на общую сумму около 144 млрд драмов, 309 млн долларов, 77 млн евро и 18 млн рублей, а также обстоятельства приобретения десятков объектов недвижимости в Армении и за рубежом.

"Продолжается процесс наложения ареста на активы с целью предотвращения их возможного отчуждения", – сообщает Антикоррупционный комитет.

С утра вторника правоохранители проводят обыски в резиденциях Кочарянов и в связанных с ними компаниях. Роберта Кочаряна и его старшего сына рано утром доставили в Антикоррупционный комитет.

С утра правоохранители также проводят обыск в доме младшего сына второго президента, Левона Кочаряна. Он обладает депутатским иммунитетом, и согласно закону, для его ареста необходимо разрешение Национального собрания, ходатайство о котором подает генеральный прокурор.

Роберт Кочарян относится к пророссийским политикам Армении. На последних парламентских выборах он призывал поддерживать тесные дружеские отношения с Россией.

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