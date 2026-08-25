У Брюсселі третій день поспіль стрілянина, в уряді вказують на причетність наркоторговців

Ввечері 24 серпня в брюссельському муніципалітеті Сен-Жіль сталася стрілянина, в якій двоє людей отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив бельгійський мовник VRT.

Двоє людей отримали поранення в понеділок увечері після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї поблизу залізничного вокзалу Брюссель-Міді. Це сталося після серії подібних інцидентів, які сталися в столиці Бельгії за останні три дні.

Мер муніципалітету Сен-Жіль Жан Спінетт пов’язує ці випадки насильства з протистоянням між конкуруючими наркобандами.

"Рано чи пізно з’являться невинні жертви",– попередив він.

Начальник Південного поліцейського округу Брюсселя Юрген де Ландсхер також розглядає ці інциденти як пряму реакцію на посилення боротьби з наркотиками.

Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кентен підтримує цю версію.

"Наркозлочинці погрожують нам, бо ми порушуємо їхні плани", – зазначив міністр.

"Вони попереджають нас, але поліція не повинна поступатися. Ми маємо й надалі рішуче вести цю боротьбу. Це буде тривала боротьба", – наголосив посадовець.

Глава МВС додав, що направив 77 додаткових офіцерів для патрулювання в цьому районі.

Район навколо так званої площі де Банк у Сен-Жіль відомий як місце, де торгують наркотиками. Мешканці та мер неодноразово висловлювали стурбованість щодо наркоторгівлі в цьому районі та пов'язаних з нею неприємностей.

У суботу ввечері в брюссельському муніципалітеті Сен-Жіль сталася стрілянина, в результаті якої одна людина отримала поранення. Інцидент стався на наступний день після того, як в іншому муніципалітеті Брюссельського столичного регіону – Андерлехті – було обстріляно поліцейську дільницю.

Минулого місяця у данському місті Нерресуннбю невідомий відкрив вогонь по поліції – внаслідок інциденту вогнепальних поранень зазнали троє людей, серед яких поліцейський.

У травні у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.