У Брюсселі третій день поспіль стрілянина, в уряді вказують на причетність наркоторговців
Ввечері 24 серпня в брюссельському муніципалітеті Сен-Жіль сталася стрілянина, в якій двоє людей отримали поранення.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив бельгійський мовник VRT.
Двоє людей отримали поранення в понеділок увечері після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї поблизу залізничного вокзалу Брюссель-Міді. Це сталося після серії подібних інцидентів, які сталися в столиці Бельгії за останні три дні.
Мер муніципалітету Сен-Жіль Жан Спінетт пов’язує ці випадки насильства з протистоянням між конкуруючими наркобандами.
"Рано чи пізно з’являться невинні жертви",– попередив він.
Начальник Південного поліцейського округу Брюсселя Юрген де Ландсхер також розглядає ці інциденти як пряму реакцію на посилення боротьби з наркотиками.
Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кентен підтримує цю версію.
"Наркозлочинці погрожують нам, бо ми порушуємо їхні плани", – зазначив міністр.
"Вони попереджають нас, але поліція не повинна поступатися. Ми маємо й надалі рішуче вести цю боротьбу. Це буде тривала боротьба", – наголосив посадовець.
Глава МВС додав, що направив 77 додаткових офіцерів для патрулювання в цьому районі.
Район навколо так званої площі де Банк у Сен-Жіль відомий як місце, де торгують наркотиками. Мешканці та мер неодноразово висловлювали стурбованість щодо наркоторгівлі в цьому районі та пов'язаних з нею неприємностей.
У суботу ввечері в брюссельському муніципалітеті Сен-Жіль сталася стрілянина, в результаті якої одна людина отримала поранення. Інцидент стався на наступний день після того, як в іншому муніципалітеті Брюссельського столичного регіону – Андерлехті – було обстріляно поліцейську дільницю.
Минулого місяця у данському місті Нерресуннбю невідомий відкрив вогонь по поліції – внаслідок інциденту вогнепальних поранень зазнали троє людей, серед яких поліцейський.
У травні у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.