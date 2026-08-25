В Брюсселе третий день подряд перестрелки, в правительстве указывают на причастность наркоторговцев

Вечером 24 августа в брюссельском муниципалитете Сен-Жиль произошла перестрелка, в результате два человека получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил бельгийский телеканал VRT.

Двое человек получили ранения в понедельник вечером после того, как вооруженный мужчина открыл огонь из автоматического оружия вблизи железнодорожного вокзала Брюссель-Миди. Это произошло после серии подобных инцидентов, которые произошли в столице Бельгии за последние три дня.

Мэр муниципалитета Сен-Жиль Жан Спинетт связывает эти случаи насилия с противостоянием между конкурирующими наркобандами.

"Рано или поздно появятся невинные жертвы", – предупредил он.

Начальник Южного полицейского округа Брюсселя Юрген де Ландсхер также рассматривает эти инциденты как прямую реакцию на усиление борьбы с наркотиками.

Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен поддерживает эту версию.

"Наркопреступники угрожают нам, потому что мы нарушаем их планы", – отметил министр.

"Они предупреждают нас, но полиция не должна сдаваться. Мы должны и впредь решительно вести эту борьбу. Это будет длительная борьба", – подчеркнул чиновник.

Глава МВД добавил, что направил 77 дополнительных офицеров для патрулирования в этом районе.

Район вокруг так называемой площади де Банк в Сен-Жиле известен как место, где торгуют наркотиками. Жители и мэр неоднократно выражали обеспокоенность по поводу наркоторговли в этом районе и связанных с ней неприятностей.

В субботу вечером в брюссельском муниципалитете Сен-Жиль произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение. Инцидент произошел на следующий день после того, как в другом муниципалитете Брюссельского столичного региона – Андерлехте – был обстрелян полицейский участок.

В прошлом месяце в датском городе Нерресуннбю неизвестный открыл огонь по полиции – в результате инцидента огнестрельные ранения получили три человека, в том числе полицейский.

В мае во французской Ницце два человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения в результате стрельбы, совершенной неизвестным на скутере.