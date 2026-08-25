Уряд Греції схвалив переміщення системи Patriot на Крит через загрози з боку Ірану

Уряд Греції вирішив повернути систему протиповітряної оборони Patriot на острів Крит після того, як Іран пригрозив новими атаками на європейській території.

Про це йдеться у матеріалі Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Цю систему було передислоковано в березні минулого року на острів Карпатос, що розташований між Критом і турецьким узбережжям, після того як угруповання "Хезболла" випустило ракети у бік британських баз на Кіпрі.

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс заявив у понеділок, що система була передислокована з "оперативних міркувань" для захисту островів країни.

Рішення про повернення Patriot на Крит, судячи з усього, пов’язане з повідомленнями ЗМІ, в яких йшлося про погрози Ірану атакувати американські військові об’єкти у південно-східній Європі.

На Криті розташований стратегічно важливий військовий об’єкт США в бухті Суда, який має велике значення для військової присутності Заходу у південно-східній Європі.

Нагадаємо, FT з посиланням на джерела опублікувало матеріал про те, що Іран нібито розглядає можливість ударів по американських силах у Європі, якщо Вашингтон піде на додаткову ескалацію у війні. Як можливі цілі згадували бази на території Болгарії та на Кіпрі.

Після цього ЗМІ повідомили, що Греція почала розмірковувати над переміщенням батареї ЗРК Patriot на острові Крит.