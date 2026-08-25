Правительство Греции одобрило перенос системы Patriot на Крит из-за угроз от Ирана

Правительство Греции приняло решение вернуть систему противовоздушной обороны Patriot на остров Крит после того, как Иран пригрозил новыми атаками на европейской территории.

Об этом говорится в материале Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Эта система была передислоцирована в марте прошлого года на остров Карпатос, расположенный между Критом и турецким побережьем, после того как группировка "Хезболла" выпустила ракеты в сторону британских баз на Кипре.

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис заявил в понедельник, что система была передислоцирована по "оперативным соображениям" для защиты островов страны.

Решение о возвращении "Патриота" на Крит, судя по всему, связано с сообщениями СМИ, в которых говорилось об угрозах Ирана атаковать американские военные объекты в юго-восточной Европе.

На Крите расположен стратегически важный военный объект США в бухте Суда, который имеет большое значение для военного присутствия Запада в юго-восточной Европе.

Напомним, FT со ссылкой на источники опубликовала материал о том, что Иран якобы рассматривает возможность нанесения ударов по американским войскам в Европе, если Вашингтон пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта. В качестве возможных целей упоминались базы на территории Болгарии и на Кипре.

После этого СМИ сообщили, что Греция начала обдумывать перемещение батареи ЗРК Patriot на остров Крит.