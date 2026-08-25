С 1 сентября Латвия запретит импорт книг, одежды и игрушек из России и Беларуси

С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Этот запрет предусмотрен новыми правилами, которые приняло латвийское правительство на заседании во вторник.

Латвийский Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но сегодняшним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу.

Запрет будет распространяться также на товары из этих двух стран, ввозимые из других третьих стран. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности.

Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить поступление российских пропагандистских материалов в Латвию.

Как известно, с 20 августа Центральное статистическое управление Латвии (ЦСУ) начало раз в месяц публиковать на своём сайте перечень зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь или импортируют товары из этих стран.

В начале лета стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.