У Бельгії стався рекордний спалах сальмонельозу

У Бельгії щонайменше 306 людей захворіли на сальмонельоз після вживання яєць, заражених на птахофермі.

Про це повідомило бельгійське агентство з безпеки харчових продуктів AFSCA, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, це найбільший спалах сальмонельозу в країні. У пацієнтів, які пройшли тестування, виявили той самий штам сальмонели, що й на фермі. Водночас зазначається, що реальна кількість заражених може бути значно більшою, оскільки частина людей могла мати легкі симптоми або взагалі не звертатися до лікарів.

"Сальмонела є відносно поширеною в Бельгії, але ми ніколи не мали такого масштабного спалаху, який зачепив би стільки людей", – заявила речниця AFSCA.

За її словами, смертельних випадків не зафіксовано.

Агентство вперше виявило забруднення яєць у травні. Після цього частину продукції відкликали, а один із пташників на фермі закрили. Через появу нових випадків після повторного відкликання 10 серпня AFSCA закрило вже всю ферму.

У червні на дипломатичному заході в елітному готелі Кишинева майже 60 людей заразилися сальмонельозом.

Також писали, що у липні у Північній Македонії з’ясовували обставини отруєння понад 3000 людей у містечку Гостивар на півночі країни, причиною якого вважають бактеріальне зараження води у міському водогоні.