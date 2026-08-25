В Бельгии произошла рекордная вспышка сальмонеллеза

В Бельгии по меньшей мере 306 человек заболели сальмонеллезом после употребления яиц, заражённых на птицеферме.

Об этом сообщило бельгийское агентство по безопасности пищевых продуктов AFSCA, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, это крупнейшая вспышка сальмонеллеза в стране. У пациентов, прошедших тестирование, обнаружили тот же штамм сальмонеллы, что и на ферме. В то же время отмечается, что реальное количество заражённых может быть значительно больше, поскольку у части людей симптомы могли быть лёгкими или они вообще не обращались к врачам.

"Сальмонелла относительно распространена в Бельгии, но у нас никогда не было столь масштабной вспышки, которая затронула бы столько людей", – заявила пресс-секретарь AFSCA.

По её словам, летальных исходов не зафиксировано.

Агентство впервые обнаружило заражение яиц в мае. После этого часть продукции была отозвана, а один из птичников на ферме закрыт. В связи с появлением новых случаев после повторного отзыва 10 августа AFSCA закрыло уже всю ферму.

В июне на дипломатическом мероприятии в элитном отеле Кишинева почти 60 человек заразились сальмонеллезом.

Также сообщалось, что в июле в Северной Македониивыясняли обстоятельства отравления более 3000 человек в городке Гостивар на севере страны, причиной которого считают бактериальное заражение воды в городском водопроводе.