Стубб не очікує швидкого завершення війни та розповів, що може наблизити мир

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав три напрямки, які можуть наблизити завершення російсько-української війни.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

У Стубба запитали, чи очікує він швидкого закінчення війни або перемир’я.

"Назвати якусь дату неможливо. Але треба працювати над цим за трьома напрямками", – відповів він.

За словами президента Фінляндії, перший напрямок, над яким треба працювати, – це продовження постачання Україні необхідних засобів для ведення війни та подальшого опору.

"Сюди входить як фінансова, так і військова підтримка. І зараз одним із ключових елементів є ППО, особливо системи Patriot", – наголосив він.

Стубб зазначив, що другий напрямок – це продовження політики санкцій, особливо щодо тих російських компаній, які постачають компоненти для дронів, для ракет, або для військової промисловості загалом.

А третій напрямок, на його думку, – це переговори.

"Ми бачимо багато публічних рухів, але одночасно мають відбуватися певні переговори за лаштунками", – сказав президент Фінляндії.

Водночас він не вважає, що очільник Кремля Владімір Путін готовий до переговорів.

"Він діє за класичною російською тактикою. Але зрештою настане день, коли Росія усвідомить, що вона програла цю війну або що вона не досягне стратегічних цілей. І ось тоді настане час для переговорів", – зазначив він.

Стубб додав, що аби це сталося – "ми активно працюємо з американцями" і майже щодня – "з українськими друзями та європейцями, намагаючись посадити Росію за стіл переговорів".

Раніше писали, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль планує переконати держсекретаря США Марко Рубіо брати активнішу участь в дипломатичних зусиллях, пов’язаних із війною в Україні.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо 1 серпня анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з’ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією.

Медіа повідомляли, що спецпредставники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – начебто могли відвідати Київ під час святкувань Дня Незалежності України. Втім, цього не відбулося.

Також дивіться повне інтерв’ю з президентом Фінляндії за посиланням.