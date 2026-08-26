Одіозному польському політику загрожує 3 роки позбавлення волі за заперечення злочинів нацистів

У вівторок у краківському відділенні Інституту національної пам'яті допитали лідера "Конфедерації польської корони" Гжегожа Брауна у справі за звинуваченням в запереченні нацистських злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

На допит Брауна викликали у статусі підозрюваного. Звинувачення йому висунув прокурор відділення Комісії з переслідування злочинів проти польського народу. Вони стосуються "публічного та всупереч фактам заперечення злочинів геноциду", вчинених функціонерами Третього Рейху в німецькому концентраційному таборі та таборі смерті Аушвіц-Біркенау.

Зокрема, євродепутата звинувачують у публічному запереченні в липні 2025 року існування газових камер у таборі Аушвіц-Біркенау, а також їхнього використання для масового вбивства в'язнів.

Йдеться про заяви, які пролунали в ефірі Radio Wnet та у програмі Jan Pospieszalski rozmawia на платформі YouTube. У даних тоді інтерв'ю Браун заявив, серед іншого, що "Аушвіц із газовими камерами – це, на жаль, фейк".

"Ці твердження очевидним чином суперечать загальновідомим історичним фактам, що ґрунтуються на документах, свідченнях очевидців, свідченнях винних осіб", – заявили в Інституті національної пам’яті Польщі.

Біля входу до місця допиту Брауна праві радикали організували пікет на його захист. Вони заспівали гімн Польщі, а також молитви.

Лідер "Конфедерації польської корони" повідомив, що не визнає своєї провини, однак не заперечує самого факту висловлювань на ці теми. Він зазначив, що надасть пояснення після отримання письмового обґрунтування постанови про висунення звинувачень.

"Суспільство шантажують тим, що це нібито загальновідомі та беззаперечні факти. Так от, я їх заперечую.Я заперечую їх лише й аж у цьому, як виявляється, чутливому питанні, яким є ті міфічні газові камери в Аушвіці", – прокоментував Браун у вівторок.

Адвокат Брауна, колишній депутат від Kukiz'15, Яцек Вільк, раніше повідомив журналістам, що Брауна викликали як підозрюваного у вчиненні злочину за статтею 55 закону про Інститут національної пам’яті.

Ця норма передбачає відповідальність за "публічне та всупереч фактам заперечення злочинів", зокрема нацистських та комуністичних. За це загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 серпня Брауну висунули чотири звинувачення. Перші два стосуються подій травня минулого року, коли один з учасників мітингу Брауна у Білій Підляській зняв прапор України з будівлі адміністрації.

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