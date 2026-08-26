Одиозному польскому политику грозит 3 года лишения свободы за отрицание преступлений нацистов

Во вторник в краковском отделении Института национальной памяти допросили лидера "Конфедерации польской короны" Гжегожа Брауна по делу об обвинении в отрицании нацистских преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

На допрос Брауна вызвали в статусе подозреваемого. Обвинения ему предъявил прокурор отделения Комиссии по преследованию преступлений против польского народа. Они касаются "публичного и противоречащего фактам отрицания преступлений геноцида", совершенных функционерами Третьего Рейха в немецком концентрационном лагере и лагере смерти Аушвиц-Биркенау.

В частности, евродепутата обвиняют в публичном отрицании в июле 2025 года существования газовых камер в лагере Освенцим-Биркенау, а также их использования для массового убийства заключённых.

Речь идет о заявлениях, прозвучавших в эфире Radio Wnet и в программе "Jan Pospieszalski rozmawia" на платформе YouTube. В данных тогда интервью Браун заявил, среди прочего, что "Аушвиц с газовыми камерами – это, к сожалению, фейк".

"Эти утверждения явно противоречат общеизвестным историческим фактам, основанным на документах, показаниях очевидцев и признаниях виновных", – заявили в Институте национальной памяти Польши.

У входа в помещение, где проходил допрос Брауна, правые радикалы организовали пикет в его защиту. Они спели гимн Польши, а также молитвы.

Лидер "Конфедерации польской короны" сообщил, что не признает своей вины, однако не отрицает самого факта высказываний на эти темы. Он отметил, что даст объяснения после получения письменного обоснования постановления о предъявлении обвинений.

"Общество шантажируют тем, что это якобы общеизвестные и неоспоримые факты. Так вот, я их отрицаю. Я отрицаю их только и исключительно в этом, как оказывается, деликатном вопросе, каким являются те мифические газовые камеры в Освенциме", – прокомментировал Браун во вторник.

Адвокат Брауна, бывший депутат от Kukiz'15, Яцек Вильк, ранее сообщил журналистам, что Брауна вызвали в качестве подозреваемого в совершении преступления по статье 55 закона об Институте национальной памяти.

Эта норма предусматривает ответственность за "публичное и противоречащее фактам отрицание преступлений", в частности нацистских и коммунистических. За это грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа Брауну предъявили четыре обвинения. Первые два касаются событий мая прошлого года, когда один из участников митинга Брауна в Белой Подляской снял флаг Украины со здания администрации.

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