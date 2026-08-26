Правительство Испании одобрило совместную с Польшей закупку самолетов-заправщиков

Правительство Испании дало "зеленый свет" совместной испано-польской закупке самолетов-заправщиков Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aviation Week.

В ходе заседания 25 августа испанское правительство одобрило расходы в размере до 5,4 миллиарда евро на нераскрытое количество самолетов и сопутствующее логистическое обеспечение.

Целью контракта, который будет действовать семь лет, является приобретение самолетов и обеспечение логистической поддержки, необходимой для их ввода в эксплуатацию.

Самолеты A330 MRTT используются для дозаправки в воздухе, но также могут применяться для перевозки личного состава и грузов, медицинской эвакуации и других задач.

В начале июля вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что Польша закажет четыре самолета-заправщика A330 MRTT у европейской компании Airbus. Тогда он сообщил, что закупка будет профинансирована через механизм SAFE ЕС, а заказ будет реализован совместно с Испанией.

В конце июня министр национальной обороны посетил Мадрид, где встретился с испанской коллегой Маргаритой Роблес, а также посетил завод Airbus в окрестностях Мадрида.

Испания уже является оператором MRTT и использует три модифицированных бывших гражданских самолета Iberia A330-200. В настоящее время испанские самолеты оснащены только системой дозаправки "шланг-конус", но при необходимости их можно будет адаптировать и оборудовать дозаправочной штангой позже.

В Европе Airbus является единственным производителем самолетов-заправщиков, имеющим право на финансирование в рамках программы SAFE.

Напомним, в июне Европейский инвестиционный банк принял решение предоставить Airbus крупнейший в истории кредит на 3 млрд евро.

Также сообщалось, что национальный авиаперевозчик Польши пополнит свой флот 40 современными самолетами Airbus A220.