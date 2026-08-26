В Нидерландах от лихорадки Западного Нила умер человек

В Нидерландах в больнице умер человек, заболевший лихорадкой Западного Нила – опасным вирусным заболеванием, передающимся через укусы комаров.

Об этом сообщила в среду, 26 августа, национальная служба здравоохранения RIVM, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, на прошлой неделе RIVM сообщила о первом случае заражения этим вирусом в Нидерландах с 2020 года. Национальная служба здравоохранения указала, что количество случаев заражения, которые, вероятно, произошли на территории страны, теперь возросло до трех.

Неизвестно, был ли человек, умерший от вируса, одним из тех, о которых сообщалось ранее. RIVM не предоставила дополнительной информации об этом случае.

В то же время RIVM заявила, что вероятность заражения этим вирусом в Нидерландах по-прежнему остается "очень низкой".

По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус, который в основном передается людям через укусы комаров, может вызывать тяжелое, опасное для жизни заболевание.

В тот же день стало известно, что в аэропорту Франкфурта один из сотрудников умер от малярии, после того как в результате редкого случая заболевания инфицировались шесть сотрудников.

В конце июня во Франции подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола – заболел врач, который до этого работал в рамках гуманитарной миссии в Конго, где наблюдается масштабная вспышка этой болезни.

В начале июля во Франции объявили об успешном выздоровлении первого и единственного больного с вирусом Эбола.