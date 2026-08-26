В среду, 26 августа, США ввели санкции против британской организации Palestine Action, которую Великобритания запретила в июле 2025 года.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Министерства финансов США, пишет "Европейская правда".

В среду, 26 августа, США ввели санкции против Palestine Action – организации, базирующейся в Соединённом Королевстве и запрещённой правительством Великобритании в июле 2025 года

"Крайне левые экстремисты, их прикрытия и те, кто им помогает, должны знать: мы применим всю мощь наших экономических инструментов. Политическому терроризму нет места в нашем обществе, и мы будем продолжать перекрывать финансовые источники этих группировок, пока они не будут ликвидированы", – заявил министр финансов Скотт Бессент.

В американском министерстве подчеркнули, что организация "с июля 2020 года поддерживала многочисленные террористические акты, в частности те, которые привели к физическим травмам сотрудников правоохранительных органов Великобритании, а также акты, направленные на запугивание законных коммерческих предприятий и давление на правительство Великобритании".

"Деятельность этой группы включает многочисленные громкие случаи проникновения на объекты оборонной инфраструктуры и британские военные объекты, повлекшие убытки на миллионы долларов в виде повреждения военной техники", – подчеркнуло ведомство США.

Отмечается, что в результате такого решения "все имущество и имущественные права" организации, "находящиеся на территории Соединенных Штатов или находящиеся во владении или под контролем граждан США, подлежат блокировке".

В Великобритании организацию Palestine Action запретили в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в стране, которым блокировали вход или обливали его красной краской.

Самой известной выходкой стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым поводом для запрета.

Недавно в Великобритании заключили в тюрьму четырех пропалестинских активистов из группы Palestine Action за нападение в 2024 году на завод израильской оборонной компании.