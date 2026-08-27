В четверг утром в здании Министерства иностранных дел Литвы произошел пожар.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Сообщение о пожаре в здании литовского МИД поступило около 7:25 утра по местному времени. Пресс-секретарь пожарно-спасательной службы сообщила, что с крыши здания валил дым.

На место направили четыре автоцистерны, автолестницу и штабной автомобиль.

Когда пожарные прибыли к МИД, горела вентиляционная шахта здания. Пожар быстро локализовали, огонь не успел охватить помещения, а само здание не пострадало. Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности электродвигателя в вентиляционной шахте.

Во вторник, 25 августа, сообщалось, что в течение нескольких часов по всей Греции вспыхнуло 39 новых лесных пожаров.

Сообщалось также, что на днях в Испании власти Валенсии приказали эвакуировать деревню Гатова после того, как в результате грозы вспыхнул лесной пожар.

14 августа сообщалось, что вблизи Сплита на юге Хорватии тушили крупный лесной пожар, который частично затронул жилые кварталы; пострадали более 30 человек.