Стало відомо, навіщо представник Пентагону приїде в штаб-квартиру НАТО 27 серпня

Візит заступника міністра оборони США з питань політики Елбріджа Колбі у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі у четвер, 27 серпня, повʼязаний з намірами США переглянути свою військову присутність у Європі – проте питання забезпечення України ракетами-перехоплювачами для систем Patriot також мають перспективу обговорення.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел в НАТО та дипломатичних колах.

Головна тема візиту заступника міністра оборони США з питань політики Елбріджа Колбі в НАТО 27 серпня – обговорення присутності військ США на Європейському континенті, але питання військової допомоги Україні може також постати під час обговорень.

"Сполучені Штати проводять консультації з союзниками в межах перегляду дислокації та структури своїх сил. Заступник міністра війни США з питань політики завтра візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради в межах цих поточних консультацій", – повідомив кореспондентці "ЄвроПравди" один з посадовців НАТО.

Співрозмовники "Європейської правди" у дипломатичних колах Брюсселя також підтвердили, що головна мета засідання Північноатлантичної ради 27 серпня – саме обговорити перегляд дислокації та структури сил США у Європі.

Тим не менш, за словами дипломатів НАТО, тема України під час дискусії з американським посадовцем може бути порушена.

Зокрема, як стало відомо "ЄвроПравді", у середу, 26 серпня, відбулося ще одне засідання Північноатлантичної ради на рівні послів НАТО, яке зокрема торкнулося українських питань.

Обговорювалася необхідність терміново надати Україні більше військової допомоги – зокрема, ракет PAC-3 і систем Patriot, яких вона потребує наразі найбільше.

Також була обговорена фінансова допомога Україні, зокрема, для закриття дефіциту оборонного бюджету України.

Як повідомляла "Європейська правда", 27 серпня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з візитом перебуватиме заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі.

Нагадаємо, міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.

Варто зауважити, напередодні стало відомо про візит в Москву директора ЦРУ Джона Реткліффа, який, за деякими даними, попередив російських посадовців, щоб Росія не загострювала конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.