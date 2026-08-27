В Германии проводят обыски у сторонников запрещенной расистской организации

В Германии правоохранительные органы проводят обыски 15 объектов, принадлежащих предполагаемым сторонникам запрещенной националистическо-расистской организации Artgemeinschaft.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

С раннего утра четверга полиция проводит обыски в общей сложности на 15 объектах в Саксонии-Анхальт, Берлине, Бранденбурге, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.

Поводом для этого служит расследование, которое ведет прокуратура города Халле. По словам пресс-секретаря ведомства, расследование ведется по обвинению в нарушении запрета на деятельность объединения.

Обыски, в частности, прошли в Липпштадте (Северный Рейн-Вестфалия), Цоссене в Бранденбурге и Гарделеген-Ипсе в Саксонии-Анхальт. В Гарделеген-Ипсе полиция уже проводила операцию в июне в связи с так называемым празднованием летнего солнцестояния.

Мероприятие, официально объявленное "частным", проходило на территории поместья кандидата от "Альтернативы для Германии" на выборах в земельный парламент Симона Лансмана. Тогда правоохранители контролировали въезд на территорию и обнаружили среди гостей людей из окружения Artgemeinschaft.

Некоторые участники провели церемонию с использованием рогов животных и произнесением фраз, напоминавших ритуалы этой запрещенной группировки. Также на празднике прозвучала песня "Гитлерюгенда".

В июле, отвечая на запрос издания, Лансман через своего адвоката заявил, что на его территории не происходило возобновления деятельности запрещённого объединения. В то же время он не стал отрицать, что во время празднования могла прозвучать песня "Гитлерюгенда", подчеркнув, что она не была частью "организованной программы". Лансман также заявил, что дистанцируется от идеологии Artgemeinschaft и национал-социалистического песенного наследия.

Artgemeinschaft запрещена с 2023 года. Её сторонники называли себя защитниками германской расы, а их "моральные законы" напоминали нацистские взгляды в отношении "арийцев".

Например, организация требовала "выбора однородных супругов" как "гарантии рождения однородных детей". Служба защиты конституции Саксонии-Анхальт назвала эту группу "важным узлом немецкой неонацистской сцены", которая пропагандировала запрет "расового смешения".

Федеральное министерство внутренних дел обосновало запрет тем, что Artgemeinschaft выступала против конституционного строя и идеи взаимопонимания между народами.

Иск общества против запрета в апреле был отклонен Федеральным административным судом.

Напомним, в начале августа в Германии осудили правоэкстремистов за нападения на приюты для беженцев.

В июне в Германии арестовали сторонников праворадикальной террористической группы.