МЗС Естонії після чергового удару по Україні: РФ посилює кампанію проти цивільного населення

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на російський удар по українських регіонах у ніч проти 27 серпня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що українська критична інфраструктура залишається однією з головних цілей Росії.

"Щоденні удари по електростанціях, портах, сховищах та промислових об’єктах є невід’ємною частиною арсеналу Кремля", – зазначив глава МЗС Естонії.

Він акцентував, що у міру того, як Росія втрачає перевагу на полі бою – "вона посилює кампанію проти цивільного населення".

"Це цілеспрямована стратегія примусу, що свідчить як про відчай, так і про зневагу до міжнародних норм. Атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права. Росію необхідно притягнути до найсуворішої відповідальності за допомогою правового, політичного та економічного тиску", – наголосив Тсахкна.

Також він зауважив, що з наближенням зими реакція союзників України має стати рішучішою: "тиск на Росію має посилитися, а Україна має отримати реальну та своєчасну підтримку для захисту своєї енергетичної системи та населення".

Як писали, глава МЗС України Андрій Сибіга після масштабного удару РФ по Україні у ніч проти 27 серпня закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими.

Цієї ночі, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.