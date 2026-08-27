МИД Эстонии после очередного удара по Украине: РФ усиливает кампанию против гражданского населения

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на российский удар по украинским регионам в ночь на 27 августа.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Цахкна заявил, что украинская критически важная инфраструктура остается одной из главных целей России.

"Ежедневные удары по электростанциям, портам, хранилищам и промышленным объектам являются неотъемлемой частью арсенала Кремля", – отметил глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что по мере того, как Россия теряет преимущество на поле боя, "она усиливает кампанию против гражданского населения".

"Это целенаправленная стратегия принуждения, свидетельствующая как об отчаянии, так и о пренебрежении международными нормами. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются грубым нарушением международного права. Россию необходимо привлечь к самой строгой ответственности с помощью правового, политического и экономического давления", – подчеркнул Цахкна.

Также он отметил, что с приближением зимы реакция союзников Украины должна стать более решительной: "давление на Россию должно усилиться, а Украина должна получить реальную и своевременную поддержку для защиты своей энергетической системы и населения".

Как сообщалось, глава МИД Украины Андрей Сибига после масштабного удара РФ по Украине в ночь на 27 августа призвал партнеров предоставить дополнительные пакеты поддержки в преддверии зимы.

Этой ночью, когда РФ совершала очередную воздушную атаку на Украину, в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.