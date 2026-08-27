Колбі в Брюсселі: Європа має взяти на себе власну конвенційну оборону й підтримку України

Сполучені Штати розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону, так само як і провідну роль у підтримці України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у четвер, 27 серпня.

США наполягають, щоб Європа сама відповідала як за свою конвенційну оборону, так і за допомогу Україні.

"Ми... ведемо предметну розмову про те, як нам разом рухатися вперед у світі, в якому Європа – яка, очевидно, є дуже заможним континентом, – може і вже бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Звісно, Сполучені Штати залишаються в НАТО та (залишаються) пов’язаними з Альянсом тут", – заявив Колбі.

"Також Європа бере на себе провідну роль у підтримці України", – додав він.

Заступник міністра оборони США повідомив, що хоче почути думку союзників по НАТО щодо цих позицій.

Він підтвердив, що США справді розіслали європейським союзникам опитувальник, у якому попросили висловити свої оцінки та плани щодо майбутнього перебирання конвенційної оборони Європи.

"Ми хотіли почути союзників безпосередньо, у письмовій формі, в дусі NATO 3.0 – щодо конвенційної оборони під проводом Європи, але з розумінням того, як ми з часом будемо управляти надзвичайними інвестиціями таких урядів, як Польща, як Німеччина... Нідерланди, і багатьох інших. Ми сподіваємося, що й інші долучаться", – сказав Елбрідж Колбі.

Він ще раз наголосив, що "Європа залишається критично важливим інтересом Сполучених Штатів, навіть тоді, коли ми надаємо пріоритет Західній півкулі".

Також заступник глави Пентагону повідомив, що вранці 27 серпня в Брюсселі "вже провів низку справді чудових зустрічей з європейськими колегами", 26 серпня заслухав доповідь штабу союзних держав у Європі SHAPE, а у вівторок, 25 серпня – відвідав Європейське командування США разом із генералом Алексусом Грінкевичем.

27 серпня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з візитом перебуває заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі.

Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.

Повідомляється, що перегляд Пентагоном розгортання американських військ у Європі, який планується завершити до 6 листопада, створить щонайменше чотири варіанти дій для міністра оборони США Піта Гегсета.