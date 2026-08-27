Колби в Брюсселе: Европа должна взять на себя свою конвенциональную оборону и поддержку Украины

Соединенные Штаты рассчитывают, что Европа возьмет на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону, а также ведущую роль в поддержке Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг, 27 августа.

США настаивают на том, чтобы Европа сама отвечала как за свою конвенциональную оборону, так и за помощь Украине.

"Мы… ведем содержательный разговор о том, как нам вместе двигаться вперед в мире, в котором Европа – которая, очевидно, является очень богатым континентом, – может и уже берет на себя основную ответственность за собственную конвенционную оборону. Конечно, Соединённые Штаты остаются в НАТО и (остаются) связанными с Альянсом здесь", – заявил Колби.

"Кроме того, Европа берёт на себя ведущую роль в поддержке Украины", – добавил он.

Заместитель министра обороны США сообщил, что хочет услышать мнение союзников по НАТО по поводу этих позиций.

Он подтвердил, что США действительно разослали европейским союзникам анкету, в которой попросили высказать свои оценки и планы относительно будущего перехода к конвенционной обороне Европы.

"Мы хотели услышать мнение союзников напрямую, в письменной форме, в духе НАТО 3.0 – о конвенциональной обороне под руководством Европы, но с пониманием того, как мы со временем будем управлять значительными инвестициями таких правительств, как Польша, Германия... Нидерланды и многих других. Мы надеемся, что и другие присоединятся", – сказал Элбридж Колби.

Он еще раз подчеркнул, что "Европа остается критически важным интересом Соединенных Штатов даже тогда, когда мы отдаем приоритет Западному полушарию".

Также заместитель главы Пентагона сообщил, что утром 27 августа в Брюсселе "уже провел ряд действительно замечательных встреч с европейскими коллегами", 26 августа заслушал доклад штаба союзных государств в Европе SHAPE, а во вторник, 25 августа, посетил Европейское командование США вместе с генералом Алексом Гринкевичем.

27 августа в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с визитом находится заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби.

Напомним, Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению американских войск на континенте.

Сообщается, что пересмотр Пентагоном развертывания американских войск в Европе, который планируется завершить до 6 ноября, создаст как минимум четыре варианта действий для министра обороны США Пита Хегсета.