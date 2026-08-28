В Польше разъяснили позицию по совместному использованию ядерного оружия в рамках НАТО

Польша по-прежнему заинтересована в участии в программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

Об этом в X заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет "Европейская правда".

Министр добавил, что Варшава также ведет переговоры об участии в планировании европейского "ядерного зонтика", предложенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Чтобы развеять любые сомнения: Польша, как и прежде, заинтересована в участии в программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Мы также ведем переговоры по предложению об участии в европейском ядерном защитном "зонтике". Позиция нашего правительства по этим вопросам однозначна", – написал Косиняк-Камыш.

Это заявление прозвучало после того, как заместитель министра обороны Павел Залевский заявил, что Польша не хочет хранить ядерные боеголовки союзников на своей территории. Об этом он сказал после встречи с заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби.

Залевского спросили, может ли будущее военное присутствие США в Польше включать ядерные возможности.

"Нет. Я хотел бы сказать это очень четко и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории", – ответил заместитель министра обороны.

Он добавил, что в то же время Польша хочет быть частью ядерного сдерживания НАТО, но это не означает наличия боеголовок на ее территории.

В четверг вечером заместитель министра обороны уточнил свое заявление в X.

"Правительство Польши только что получило возможность принять участие в программе DCA (Dual Capabilities Airborne – "Двойные возможности воздушных сил"), которая является предварительным этапом к совместному использованию ядерного оружия. Но это не означает хранение ядерного оружия в Польше. Это ни возможно, ни желательно", – написал он.

Ранее Залевский официально опроверг любые переговоры о размещении ядерного оружия в Польше. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что США обсуждают вопрос о размещении ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО, а Варшава якобы выразила свою готовность к такому шагу.

Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности разместить ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.

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