Из музея в Вене похитили ожерелье с 673 бриллиантами

В Вене двое мужчин похитили из Музея прикладного искусства (MAK) в центре города ожерелье, украшенное бриллиантами, которое принадлежало египетской королеве Назли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале издания Kurier.

По данным правоохранительных органов, двое мужчин в четверг около 14:00 вошли в музей как обычные посетители. Впоследствии они разбили стеклянную витрину и похитили колье. Злоумышленники, вероятно, заранее знали, какой именно экспонат хотят украсть.

фото похищенного колье, обнародованное полицией

Точная стоимость украшения пока неизвестна, однако в полиции отмечают, что она очень высока.

Похищенное колье изготовлено из платины и украшено 673 бриллиантами общим весом 200 карат. Украшение было создано по заказу египетской королевской семьи.

Королева Назли надела колье в 1939 году на свадьбу своей дочери Фавзии с иранским кронпринцем, будущим шахом Мохаммадом Резой Пахлави.

Похищенное колье было представлено на выставке Glanzstücke, которая сейчас проходит в MAK. Она объединяет около 500 экспонатов, в том числе более 300 ювелирных изделий французского дома Van Cleef & Arpels и более 200 предметов из коллекции самого музея.

После кражи двое мужчин скрылись. Полиция начала розыск, к которому привлекла, в частности, служебную собаку. Правоохранители также получили изображения подозреваемых.

По описанию полиции, это мужчины ростом примерно 170–175 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и тёмными бородами. Они были одеты в чёрную верхнюю одежду и тёмную спортивную обувь с белой подошвой.

Напомним, 27 августа в Испании за четыре минуты ограбили музей и похитили артефакты бронзового века.

На итальянском острове Сицилия недавно произошло ограбление музея, в ходе которого были похищены четыре полотна Антонелло да Мессины.