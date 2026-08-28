Президент Румынии возобновляет консультации с партиями в попытке назначить премьера

Президент Румынии Никушор Дан с 1 сентября созывает лидеров политических партий на консультации по формированию нового правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом Дан сообщил на пресс-конференции в четверг, его цитирует Digi24.

Румынский президент выразил надежду, что консультации приведут к формированию стабильного правительства. Он пояснил, что в течение июля-августа не вносил предложений по кандидатуре премьера, поскольку парламент был на каникулах.

"Вот почему в июле-августе, помимо постоянных обсуждений с политическими партиями, мы не производили никаких назначений. Теперь, сразу 1 сентября, у нас будут новые консультации, мы увидим, будут ли они формальными или неформальными, и я верю, что мы найдем большинство для стабильного правительства", – сказал президент Румынии.

Согласно информации Digi24, наиболее вероятный сценарий предусматривает формирование правительства во главе с Социал-демократической партией (PSD), которое возглавит премьер, не принадлежащий ни к одной политической партии, чтобы за него можно было собрать голоса от нескольких политических сил.

Ожидается, что Дан может выдвинуть "независимую" кандидатуру на пост главы правительства до конца следующей недели.

При этом президент Румынии всё же стремится иметь право последнего слова в отношении руководителей некоторых ключевых министерств, в частности Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

Следует отметить, что Румыния уже несколько месяцев находится в состоянии политического кризиса после выхода социал-демократов из правительственной коалиции, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Первый предложенный президентом внепарламентский кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки в парламенте.

После этого Никушор Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.

Опросы общественного мнения показали, что большинство румын отрицательно относятся к идее "независимого" главы правительства. Более 56% поддержали бы объявление досрочных выборов.

В Румынии ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы PSD.