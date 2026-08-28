Греческие истребители перехватили турецкий беспилотник над Эгейским морем

В пятницу утром турецкий беспилотный летательный аппарат вошёл в зону ответственности Греции и нарушил её национальное воздушное пространство в морской зоне между Самофракией и Лемносом.

Об этом сообщило издание Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Турецкий беспилотник приблизился к взлетно-посадочной полосе греческого аэропорта Александруполиса именно в тот момент, когда пассажирский самолет авиакомпании Aegean пытался взлететь.

Греческая сторона немедленно отреагировала: пара истребителей F-16 ВВС Греции вылетела для обнаружения, опознания и перехвата летательного объекта.

Благодаря сотрудничеству Службы гражданской авиации с греческими истребителями им удалось отвести беспилотник, не нарушив при этом безопасность пассажирского рейса.

Однако из соображений безопасности самолету было дано указание изменить маршрут полета и держать низкую высоту, пока он не выйдет из этой зоны.

Нарушение Турцией греческого воздушного пространства не является редким явлением. В мае сообщалось, что турецкие истребители после перерыва возобновили нарушения воздушного пространства Греции, и один инцидент привел к имитации воздушного боя между двумя греческими F-16 и двумя турецкими F-16 в районе между островами Лемнос и Лесбос.

А 6 августа турецкие военные самолеты и беспилотники 17 раз нарушили воздушное пространство Греции над Эгейским морем. В одном случае греческий истребитель, вылетевший для их отгона, вступил в имитированную воздушную стычку с турецким пилотом.

В марте этого года Турция вновь подняла вопрос о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря в заявлении, которое рассматривается как реакция на объявление Афин о развертывании ракет Patriot на острове Карпатос на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.