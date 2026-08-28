Що відомо про нового короля Норвегії і як він ставиться до України

28 серпня у віці 89 років помер король Норвегії Гаральд V, який перебував на троні з 1991 року і був найстарішим монархом у світі.

Зміна короля в Норвегії відбувається на тлі низки скандалів через які громадська підтримка монаршої родини впала.

Тож новий норвезький монарх Гокон ризикує зіштовхнутися з не найбільш сприятливим ставленням з боку свого ж народу.

Детально про короля Гаральда V, його наступника і те, як він ставиться до України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Підтримка України та зв’язки з Епштейном. Головне про нового короля Норвегії та його родину. Далі – стислий її виклад.

Гаральд V, який зійшов на престол у 1991 році, майже одразу став народним улюбленцем, оскільки міг втішити своїх жителів у найскладніші періоди норвезької історії.

Підтримував покійний король і Україну.

У 2023 році під час візиту до Норвегії президент Володимир Зеленський подякував за особисту підтримку з боку королівської родини українських громадян, які знайшли в Норвегії прихисток від війни.

Зокрема, згадав, що у перші дні повномасштабного вторгнення Гаральд особисто відвідав центр розміщення українських біженців.

У 2024 році король Гаральд оголосив про постійне скорочення своїх обов’язків, посилаючись на проблеми зі здоров’ям, але виключив можливість зречення престолу – заявив, що складена ним присяга "діє довічно".

Тож після цього регентом став син Гаральда Гокон.

Одразу після смерті Гаральда 28 серпня кронпринц Гокон автоматично став новим королем Норвегії.

Незабаром після повернення з навчання у Каліфорнійському університеті в Берклі до Норвегії в 1999 році він познайомився на музичному фестивалі зі своєю майбутньою дружиною Метте-Маріт.

Коли про їхні стосунки стало відомо громадськості, ЗМІ одразу ж підхопили той факт, що вона не походила з аристократичної родини та була матір’ю-одиначкою.

Цей резонанс вщух після того, як Гаральд – який сам одружився на жінці незнатного походження попри заперечення власного батька – публічно прийняв Метте-Маріт до родини.

Гокон і Метте-Маріт одружилися у 2001 році й народили двох дітей – кронпринцесу Інгрід Александру та принца Сверре Магнуса, а також виховували сина Метте-Маріт від її попередніх стосунків.

Удару по іміджу королівської родини завдала публікація так званих "файлів Епштейна".

У них, зокрема, було виявлено листування електронною поштою між Метте-Маріт і самим Джеффрі Епштейном (про це детально йшлося у статті "Європейської правди").

Одночасно зі скандалом довкола файлів Епштейна син Метте-Маріт Маріус Борг Хойбі постав перед судом за звинуваченнями у зґвалтуванні та домашньому насильстві, які він заперечував.

У червні Маріус був визнаний винним за двома з чотирьох пунктів звинувачення у зґвалтуванні та за одним пунктом звинувачення у насильстві в сім’ї й засуджений до чотирьох років тюремного ув’язнення.

Через факти спілкування Метте-Маріт з Епштейном, а також гучну кримінальну справу проти її сина, підтримка монаршої родини серед норвежців обвалилась до рекордного мінімуму. До того ж 44% опитаних норвежців у лютому вважали, що кронпринцеса Метте-Маріт не мала б стати королевою.

З позитиву щодо нового королівського подружжя – як і його батько, Гокон переймався Україною, приїздив у 2025 році. Тож зі зміною короля Україна не втратить свого прихильника.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої Підтримка України та зв’язки з Епштейном. Головне про нового короля Норвегії та його родину.