Что известно о новом короле Норвегии и как он относится к Украине

28 августа в возрасте 89 лет скончался король Норвегии Харальд V, который находился на троне с 1991 года и был самым пожилым монархом в мире.

Смена короля в Норвегии происходит на фоне ряда скандалов, из-за которых общественная поддержка монаршей семьи упала.

Поэтому новый норвежский монарх Хокон рискует столкнуться с не самым благоприятным отношением со стороны своего же народа.

Подробнее о короле Харальде V, его преемнике и его отношении к Украине читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Поддержка Украины и связь с Эпштейном. Главное о новом короле Норвегии и его семье. Далее – краткое изложение статьи.

Харальд V, вступивший на престол в 1991 году, почти сразу стал народным любимцем, поскольку мог утешить своих сограждан в самые сложные периоды норвежской истории.

Покойный король поддерживал и Украину.

В 2023 году во время визита в Норвегию президент Владимир Зеленский поблагодарил королевскую семью за личную поддержку украинских граждан, нашедших в Норвегии убежище от войны.

В частности, он упомянул, что в первые дни полномасштабного вторжения Харальд лично посетил центр размещения украинских беженцев.

В 2024 году король Харальд объявил о постоянном сокращении своих обязанностей, сославшись на проблемы со здоровьем, но исключил возможность отречения от престола – заявил, что принесённая им присяга "действует пожизненно".

Поэтому после этого регентом стал сын Харальда Гокон.

Сразу после смерти Харальда 28 августа кронпринц Хокон автоматически стал новым королём Норвегии.

Вскоре после возвращения из Калифорнийского университета в Беркли в Норвегию в 1999 году он познакомился на музыкальном фестивале со своей будущей женой Метте-Марит.

Когда об их отношениях стало известно общественности, СМИ сразу же подхватили тот факт, что она не происходила из аристократической семьи и была матерью-одиночкой.

Этот резонанс утих после того, как Харальд – который сам женился на женщине незнатного происхождения, несмотря на возражения собственного отца – публично принял Метте-Марит в семью.

Хокон и Метте-Марит поженились в 2001 году и родили двоих детей – кронпринцессу Ингрид Александру и принца Сверре Магнуса, а также воспитывали сына Метте-Марит от её предыдущих отношений.

Удар по имиджу королевской семьи нанесла публикация так называемых "файлов Эпштейна".

В них, в частности, была обнаружена переписка по электронной почте между Метте-Марит и самим Джеффри Эпштейном (об этом подробно рассказывалось в статье "Европейской правды").

Одновременно со скандалом вокруг файлов Эпштейна сын Метте-Марит Мариус Борг Хойби предстал перед судом по обвинениям в изнасиловании и домашнем насилии, которые он отрицал.

В июне Мариус был признан виновным по двум из четырёх пунктов обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в насилии в семье и приговорён к четырём годам тюремного заключения.

Из-за фактов общения Метте-Марит с Эпштейном, а также громкого уголовного дела против её сына, поддержка монаршей семьи среди норвежцев обвалилась до рекордного минимума. К тому же 44% опрошенных норвежцев в феврале считали, что кронпринцесса Метте-Марит не должна была становиться королевой.

Из положительного в отношении новой королевской четы – как и его отец, Хокон интересовался Украиной, приезжал в 2025 году. Поэтому со сменой короля Украина не потеряет своего сторонника.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Поддержка Украины и связь с Эпштейном. Главное о новом короле Норвегии и его семье.