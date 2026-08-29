Британский флот трое суток следил за российскими судами у берегов страны

Королевский флот Великобритании трое суток следил за действиями российских судов, которые двигались у британских берегов.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

"Интенсивная" 72-часовая операция, о которой публично сообщили только сейчас, состоялась еще на прошлой неделе.

В центре внимания находились четыре российских судна, следовавших из Северного моря через Ла-Манш. Российский эсминец "Адмирал Левченко" сопровождал подсанкционные грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарата" в направлении Дувра.

За их движением следили британские корабли HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn, также был задействован вертолёт.

В ответ Россия дополнительно задействовала фрегат "Неустрашимый".

Недавно в британском флоте предупредили о повышенной активности РФ в британских водах. Военные корабли часто появляются в проливе между британским Дувром и французским Кале, а также в Северном море.

В июле российский корабль провел артиллерийские стрельбы у побережья Великобритании в день смены премьер-министра.

На этой неделе из Москвы прозвучали угрозы "ответом" на поставки британского оружия и технологий Украине.