Ліхтенштейн зазнав масштабної кібератаки

Невелике князівство Ліхтенштейн стало жертвою масштабної кібератаки, що порушила захист персональних даних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Хакери атакували спеціальний реєстр, створений для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

"Згідно з попередніми висновками, невідомий зловмисник отримав несанкціонований цифровий доступ до Реєстру бенефіціарних власників юридичних осіб (VwbP) у ніч на 30 липня", – заявили в уряді країни.

Цей реєстр – це база даних, що містить імена та інші відомості про фактичних власників компаній, фондів і трастів. Хакери викрали з нього дані приблизно 31 тисячі юросіб.

Уряд створив групу для розслідування інциденту.

Населення Ліхтенштейну, що розташований між Швейцарією та Австрією, становить близько 41 тисячі людей. З площею, що складає лише 160 квадратних кілометрів, держава також є однією з найменших у світі.

При цьому князівство є однією з найбагатших країн світу за показником валового внутрішнього продукту на душу населення. До найприбутковіших галузей економіки країни належать фінансові та банківські послуги.

Раніше місцеві фонди та рахунки використовували з метою ухилення від сплати податків, однак у 2017 році уряд країни скасував банківську таємницю в податкових справах. У 2021 році з метою запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму був створений Реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб.

Нагадаємо, Міністерство освіти та досліджень Молдови повідомило, що офіційний сайт відомства зазнав кібератаки у суботу.

Фінська служба безпеки та розвідки (Supo) у липні опублікувала нове попередження щодо спроб кібершпигунства, спрямованих проти Фінляндії з боку Росії та інших авторитарних держав.