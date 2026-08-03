Лихтенштейн подвергся масштабной кибератаке

Небольшое княжество Лихтенштейн стало жертвой масштабной кибератаки, в результате которой была нарушена защита персональных данных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Хакеры атаковали специальный реестр, созданный для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.

"Согласно предварительным выводам, неизвестный злоумышленник получил несанкционированный цифровой доступ к Реестру бенефициарных владельцев юридических лиц (VwbP) в ночь на 30 июля", – заявили в правительстве страны.

Этот реестр представляет собой базу данных, содержащую имена и другие сведения о фактических владельцах компаний, фондов и трастов. Хакеры похитили из него данные примерно 31 тысячи юридических лиц.

Правительство создало группу для расследования инцидента.

Население Лихтенштейна, расположенного между Швейцарией и Австрией, составляет около 41 тысячи человек. С площадью, составляющей всего 160 квадратных километров, государство также является одним из самых маленьких в мире.

При этом княжество является одной из самых богатых стран мира по показателю валового внутреннего продукта на душу населения. К наиболее прибыльным отраслям экономики страны относятся финансовые и банковские услуги.

Ранее местные фонды и счета использовались в целях уклонения от уплаты налогов, однако в 2017 году правительство страны отменило банковскую тайну в налоговых делах. В 2021 году в целях предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма был создан Реестр бенефициарных владельцев юридических лиц.

Напомним, Министерство образования и исследований Молдовы сообщило, что официальный сайт ведомства подвергся кибератаке в субботу.

Финская служба безопасности и разведки (Supo) в июле опубликовала новое предупреждение о попытках кибершпионажа, направленных против Финляндии со стороны России и других авторитарных государств.