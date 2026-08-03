В Словакии при крушении небольшого самолета погибли три человека, в том числе ребенок

В Словакии 2 августа в результате катастрофы небольшого самолета вблизи села Окова (Банско-Быстрицкий край) погибли три человека.

Об этом агентству TASR сообщила пресс-секретарь региональной полиции Банской-Быстрицы Никола Забкова, передает "Европейская правда".

По словам представительницы полиции, самолет совершал обзорный полет.

"Согласно подтвержденной на данный момент информации, в результате крушения легкого самолета погибли три человека. Несмотря на оперативное реагирование всех служб экстренной помощи, все, кто находился на борту, получили смертельные травмы. Среди погибших – 48-летний пилот, 38-летний мужчина и несовершеннолетний ребенок", – отметила Забкова.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время принимаются процедурные меры для выяснения причин и обстоятельств трагического происшествия.

Она добавила, что, учитывая деликатный характер дела и расследования, в настоящее время невозможно предоставить более подробную информацию.

Недавно в Германии потерпел аварию легкомоторный самолет с двумя людьми на борту. Он врезался в крышу частного дома, оба человека погибли.

Ранее в Анкаре один человек погиб в результате крушения учебного вертолета.