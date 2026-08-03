В Україні розпочалась нарада послів: Сибіга озвучив ключові пріоритети

У понеділок, 3 серпня, в Україні розпочалась нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ, яка триватиме до 7 серпня.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Як зазначив очільник МЗС Андрій Сибіга, нарада послів розпочалась з відвідання місця російських ударів на Лук’янівці та вшанування пам’яті полеглих героїв на Майдані Незалежності.

"Нам також було приємно супроводжувати цьогорічного почесного гостя – віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя", – додав Сибіга.

За його словами, цього року гасло конференції зосереджене на ключових пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України.

"Очікуємо на продуктивні та змістовні робочі сесії", – резюмував Сибіга.

Раніше керівник МЗС розкрив головні подробиці цьогорічної наради послів.

Ще у травні Сибіга повідомив про доручення від президента Володимира Зеленського щодо заповнення вакантних посад та заміни послів в низці держав.

Нагадаємо, у квітні Сибіга виклав послам головні завдання на найближчий час.