В Украине началось совещание послов: Сибига озвучил ключевые приоритеты

В понедельник, 3 августа, в Украине началось совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом, которое продлится до 7 августа.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

Как отметил глава МИД Андрей Сибига, совещание послов началось с посещения места российских ударов на Лукьяновке и почтения памяти павших героев на Майдане Независимости.

"Нам также было приятно сопровождать почетного гостя этого года – вице-премьер-министра, министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя", – добавил Сибига.

По его словам, в этом году девиз конференции сосредоточен на ключевых приоритетах: восстановлении мира и лидерстве Украины.

"Ожидаем продуктивных и содержательных рабочих сессий", – подытожил Сибига.

Ранее глава МИД раскрыл основные подробности совещания послов, прошедшего в этом году.

Еще в мае Сибига сообщил о поручении президента Владимира Зеленского о заполнении вакантных должностей и замене послов в ряде государств.

Напомним, в апреле Сибига изложил послам основные задачи на ближайшее время.