Мадьяр: последняя турбина АЭС "Пакш" пока работает, впереди самые сложные пять дней

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в понедельник, что последняя турбина АЭС "Пакш" пока работает, но самые сложные дни ещё впереди.

Об этом он сообщил в Facebook, передаёт "Европейская правда".

В критический момент на АЭС "Пакш" удалось несколько поднять уровень воды, но ситуация приближается к крайне сложной.

"Впереди самые тяжелые пять дней", – заявил Петер Мадьяр.

По его словам, уровень воды возле АЭС опустился до рекордно низкой отметки – минус 137 сантиметров, что ниже ранее установленного критического уровня отключения в минус 134 сантиметра. В то же время во время воскресного отключения предпоследней турбины инженерам удалось уменьшить объем воды, которую необходимо отводить для охлаждения. Из-за этого уровень воды в зоне охлаждающего канала станции временно поднялся на несколько сантиметров.

Это позволило последней турбине продолжить работу в понедельник и, возможно, даже во вторник.

Сейчас уровень Дуная составляет 83 метра 68 сантиметров над уровнем моря – а точнее, над уровнем Балтийского моря. По словам руководства электростанции, остановка начнётся, когда этот уровень снизится до 83 метров 63 сантиметров.

Мадьяр также поблагодарил население за то, что в воскресенье нагрузка на страну была ниже, чем планировалось. По словам премьер-министра, сейчас начинаются пять самых критических дней. Дождя ожидать не приходится, жара усиливается. "Будет очень тяжело, но мы вместе это переживем", – сказал он.

Сначала государство, крупные компании и промышленные предприятия должны адаптироваться, и только потом мы сможем попросить венгерские семьи сделать то же самое, отметил он. Пока даже от крупных компаний требуют лишь экономии и добровольного сотрудничества, но если для обеспечения энергетической безопасности страны это будет необходимо, крупным потребителям предпишут обязательно сократить потребление.

Что касается потребления в жилом секторе, премьер-министр попросил ограничить или перенести на другое время потребление электроэнергии, которое можно отложить, в промежутке между 17:00 и 22:00. Достаточно лишь перенести некоторые операции с большим потреблением на несколько часов раньше или позже, добавил он.

31 июля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что единственная венгерская атомная электростанция "Пакш" может полностью приостановить работу всех реакторов 4 или 5 августа из-за низкого уровня воды в Дунае.

До этого он предупредил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом. Мадьяр призвал крупных потребителей, включая производителей аккумуляторов и автомобилей, добровольно сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 во время жары.

Сообщалось, что на линиях метро и трамваев Будапешта будет введен график движения, согласно которому транспортные средства будут курсировать менее интенсивно для экономии электроэнергии.