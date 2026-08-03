Справа про розкрадання міжнародної допомоги: експосадовця МЗС Банькова відправили у СІЗО

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 3 серпня взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова з можливістю застави у 10 млн гривень.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує "Європейська правда".

Йдеться про справу щодо незаконного заволодіння понад 37 млн грн від іноземних громадян та донорів, призначених на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Повідомлялось, що організатором схеми був Баньков.

Розгляд обрання запобіжного заходу для Банькова тривав кілька судових засідань – 29-го і 31 липня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопотав про тримання експосадовця МЗС у СІЗО з альтернативою застави 15 млн гривень, а його адвокат просив суд про "більш мʼякий" запобіжний захід та називав суму застави "великою".

Таким чином ВАКС частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, зменшивши заставу для Банькова на 5 млн гривень.

Про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України, що заволоділа коштами від іноземних донорів на початку повномасштабного вторгнення Росії, стало відомо 27 липня.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що неправомірні дії з боку колишнього держсекретаря виявили під час внутрішнього аудиту.