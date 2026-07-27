МЗС: розкрадання з боку держсекретаря у 2022 році знайшли під час аудиту міністерства

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що неправомірні дії з боку колишнього держсекретаря виявили під час внутрішнього аудиту.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС у відповідь на запит "ЄвроПравди".

В МЗС заявили, що у відомстві "була і є нульова терпимість" до корупційних зловживань.

"Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами. Аудитом Міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення", – повідомили у Міністерстві закордонних справ.

"Відповідні відомості були передані до правоохоронних органів. У подальшому міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі", – додали у коментарі.

Нагадаємо, 27 липня НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем МЗС України, що заволоділа коштами від іноземних донорів на початку повномасштабної війни.

Організатором схеми називають колишнього державного секретаря МЗС, який був на посаді з 2020 по 2024 рік. На той момент, за міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цю посаду обіймав Олександр Баньков.