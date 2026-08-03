Дело о хищении международной помощи: бывшего госсекретаря МИД Банькова поместили в СИЗО

3 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу бывшего госсекретаря МИД Александра Банькова с возможностью выхода под залог в размере 10 млн гривен.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, передает "Европейская правда".

Речь идет о деле о незаконном присвоении более 37 млн грн, полученных от иностранных граждан и доноров и предназначенных для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России.

Сообщалось, что организатором схемы был Баньков.

Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для Банькова длилось несколько судебных заседаний – 29 и 31 июля.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовал о содержании бывшего чиновника МИД в СИЗО с альтернативой залога в размере 15 миллионов гривен, а его адвокат просил суд о "более мягкой" мере пресечения и называл сумму залога "большой".

Таким образом, ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, уменьшив залог для Банькова на 5 млн гривен.

О разоблачении организованной преступной группы во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины, которая завладела средствами иностранных доноров в начале полномасштабного вторжения России, стало известно 27 июля.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что неправомерные действия со стороны бывшего госсекретаря были выявлены в ходе внутреннего аудита.