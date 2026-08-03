Румыния начала закупать электроэнергию из Украины, чтобы покрыть свой дефицит

Румынская компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию из Украины при содействии молдовской компании Energocom.

Об этом говорится в заявлении Nuclearelectrica, сообщает "Европейская правда".

Это решение направлено на компенсацию дефицита электроэнергии, вызванного остановкой первого энергоблока АЭС "Чернаводе", и на снижение негативного воздействия на энергетический рынок Румынии.

В компании отметили, что сотрудничество с Energocom основано на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2023 году, и отражает стремление обеих сторон к укреплению энергетической устойчивости и взаимной поддержки.

"Нынешнее сотрудничество подтверждает взаимный и долгосрочный характер этого партнерства. Как ранее Румыния и Nuclearelectrica способствовали обеспечению энергетической безопасности Республики Молдова, так и нынешняя поддержка со стороны Energocom демонстрирует важность двусторонних отношений, основанных на солидарности", – говорится в сообщении компании.

Энергетическая ситуация в Румынии осложнилась из-за сильной засухи и снижения уровня воды в реках, в частности в Дунае.

Первый энергоблок АЭС "Чернаводе" был планово остановлен неделю назад. В случае остановки и второго реактора Румыния может потерять около 1400 МВт генерирующих мощностей.